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Tuşba'da Park Halindeki Minibüs Yangında Küle Döndü

Tuşba'da Park Halindeki Minibüs Yangında Küle Döndü
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Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Tuşba'ya bağlı Abdrurrahmangazi Mahallesi'nde park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangından geriye hurda yığını kaldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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