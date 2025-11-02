Haberler

Tuşba'da Mahsur Kalan Şahıs 3.5 Saatlik Çalışma ile Kurtarıldı

Güncelleme:
Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan Ş.B., ekiplerin yaklaşık 3.5 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan şahıs, ekiplerin 3.5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi yakınlarındaki kayalıklara çıkan Ş.B. isimli şahıs, aşağı inemeyince burada mahsur kaldı. Ş.B.'yi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalar sonucu halat yardımı ile Ş.B.'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
