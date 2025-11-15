Haberler

Tuşba'da 1,25 Milyon TL Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi mevkiinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli A.K. (30) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
