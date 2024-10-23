TUSAŞ Tesislerine Terör Saldırısı Güvenlik Kamerasında
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen saldırıda, teröristlerin ilk saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA