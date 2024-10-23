TUSAŞ Tesislerindeki Okul Öğrencileri Terör Saldırısı Sonrasında Tahliye Edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesisleri içerisinde bulunan okullardaki öğrenciler güvenlik güçleri ve öğretmenler eşliğinde tahliye edildi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında tesis içerisinde yer alan okullarda öğrenim gören öğrenciler tahliye edildi. Öğrenciler çok sayıda servis ile güvenlik biçimde ailelerine teslim edildi. Öğrencilerin tahliyesine güvenlik güçleri, sınıf öğretmenleri ve sınıf anneleri eşlik etti. Kimi aileler tahliye sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. - ANKARA