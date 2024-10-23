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TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Mahsur Kalan Çalışanın Ailesi Konuştu

TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Mahsur Kalan Çalışanın Ailesi Konuştu
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Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen saldırı sonrası içeride mahsur kalan bir çalışanın ağabeyi, devletin durumu çözeceğine inandıklarını belirterek birlik ve dirlik mesajı verdi. İçerideki patlama ve silah sesleri hakkında bilgi veren ağabey, terör saldırısı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Tusaş çalışanının ağabeyi: "Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız"

"Güvenlik tarafından güvenli bölgeye alındığı söylendi"

"Bu tip eylemler geçmişte de yapıldı"

ANKARA - Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Şanayii'ne düzenlenen saldırı sırasında binada bulunan bir çalışanın ağabeyi, "Devletimiz her zamanki gibi bu konuyu da kısa zamanda çözüme kavuşturacaktır. Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız" dedi.

Tusaş'ın Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından binanın içinde mahsur kalan bir çalışanın ailesi olay yerine geldi. TUSAŞ çalışanının ağabeyi, içeride mahsur kalan kardeşiyle telefonda konuştuğunu belirterek, "Kardeşimle görüştüğümüzde içeride patlamalar olduğunu, silah seslerinin olduğunu, kaç dakika bunun devam ettiğini söyledi. Yarım saat sonra görüştüğümdeyse kendilerinin güvenlik tarafından güvenli bölgeye alındığı söylendi. Bunun dışında söylenecek şeyler yanlış olur. Yanlış şeyler de söylemek istemiyorum. Kardeşim terör saldırısı olduğunu söylemiyor. Bir kurumda çalışıyorsunuz ve bir anda patlama sesleri geliyor. Dışarı baktığınız zaman bir şeylerin yıkıldığı, tahrip olduğu görülüyor. Akabinde silah sesleri duyuluyor, bu birkaç dakika devam ediyor. Kendi şahsi fikrimizdir ki böyle bir durum var gibi. Bunun dışında terör saldırı olmayacak bir duruma benzemiyor. Devletimiz her zamanki gibi bu konuyu da kısa zamanda çözüme kavuşturacaktır. Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız. Bu tip eylemler geçmişte yapıldı. Ülkemizin böyle bir kaderi var. Gördüğümüz kadarıyla içeride 10-20 kişi vardı. Kardeşimin eşi, çocuğu, annem, babam hepsi burada. Korku oldu, ister istemez buraya korku ve endişeyle geldik ama inşallah çözülecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa

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