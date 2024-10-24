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TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanların isimleri belli oldu

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanların isimleri belli oldu
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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 5 kişinin isimleri belli oldu.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 5 kişinin isimleri belli oldu.

İçişleri Bakanlığından yazılı açıklamada, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 5 kişinin isimleri belli oldu. Şehitlerin isimleri şu şekilde: "TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ Kalite Kontrol Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve Taksi şoförü Murat Arslan" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Havacılık Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Saldırı ankara TUSAŞ Terör

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