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TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: "Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma"

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası:
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TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz'ın babası Veli Cambaz, "Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma" dedi.

Tusaş'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz'ın babası Veli Cambaz, "Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma" dedi.

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine biri kadın biri erkek terörist tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 1'i taksi şoförü 4'ü TUSAŞ personeli şehit olmuştu. TUSAŞ personellerinden şehit olan çalışan Hasan Hüseyin Cambaz'ın baba evi Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Cambaz'ın babası Veli Cambaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma şerefsizler. Şuanda bir şey diyemiyorum. Bunlar şerefsiz. 3 yıldır çalışıyor benim oğlum orada. Oğlum melek gibiydi aramız çok iyiydi. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Nasıl kıydılar yavrularıma ve arkadaşlarına. Nasıl girdiler oralara" diye konuştu. TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz'ın 2 yıldır evliydi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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