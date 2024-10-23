TUSAŞ Personel Tahliyeleri Devam Ediyor
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. personellerinin tahliyesi, Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında güvenlik güçleri eşliğinde sürüyor.
Tusaş personellerinin tahliyesi devam ediyor
ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. personellerinin tahliyesi güvenlik güçleri eşliğinde devam ediyor.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında TUSAŞ personellerinin tahliyesi güvenlik güçleri eşliğinde devam ediyor.