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TUSAŞ Personel Tahliyeleri Devam Ediyor

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. personellerinin tahliyesi, Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında güvenlik güçleri eşliğinde sürüyor.

Tusaş personellerinin tahliyesi devam ediyor

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. personellerinin tahliyesi güvenlik güçleri eşliğinde devam ediyor.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında TUSAŞ personellerinin tahliyesi güvenlik güçleri eşliğinde devam ediyor.

TUSAŞ Personel Tahliyeleri Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa

Kahramankazan Havacılık Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa TUSAŞ Terör

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