TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısında 14 Kişi Yaralandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında yaralanan 14 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında yaralanan 14 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısında 14 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANKARA