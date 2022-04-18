Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen...

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. - ANKARA

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen...

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen...

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kılıçlı, Türkiye, Suriye, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title