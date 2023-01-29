Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 139 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde yurda kanuna aykırı yollarla girişi tespit edilen Afganistan uyruklu 139 kişi, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen charter uçuş ile sınır dışı edildi. Geri gönderme uçuşu öncesi açıklamalarda bulunan Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, ocak ayında 8 bin 571 düzensiz göçmeni sınır dışı ettiklerini belirterek, açıklamalarda bulundu.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu vatandaşların sınır dışı edilme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yeni yılın ilk ayında 8 bin 571 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen bu yılki 9'uncu charter uçuşu ile 139 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine gönderildi. Geri gönderme uçuşu öncesi açıklamalarda bulunan Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ise, geri gönderme süreci ve verileriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunarak düzensiz göçle mücadelede kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

"Düzensiz göçle mücadelemiz 4 aşama üzerinden yürütülmektedir"

Düzensiz göçle mücadelenin Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde devletin tüm kurumlarıyla tam bir koordinasyon ve uyum içinde 7/24 esasına göre kararlılıkla yürütüldüğünü aktaran Ünlü, düzensiz göçle mücadelenin 4 aşama üzerinden yapıldığı söyledi. Ünlü, şöyle konuştu:

"Bunlardan ilki; göçe kaynaklık eden ülkelerle yapılan çalışmalardır. Burada amacımız, düzensiz göçün doğduğu kaynağında önlenmesidir. Mücadelemizin ikinci önemli ayağı ise ülkemiz sınırlarının etkin biçim korunmasıdır. Ülkemizin bütün sınırları son teknoloji sitemlerle aralıksız olarak gözetlenmektedir. Yürütülen bu kararlı mücadele ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle birlikte 2016'dan beri 2 milyon 760 bin kaçak göçmenin ülkemiz sınırlarından yasa dışı girişi engellenmiştir. Üçüncü aşamamız ise ülke içerisinde etkin yakalamadır. Bütün bu çalışmalar neticesinde 2016 yılından bugüne kadar ülkemizde 1 milyon 396 bin kaçak göçmen yakalanmıştır. Mücadelemizin son kısmı ise yakalanan düzensiz göçmenlerin seri ve etkili işleyen bir sınır dışı mekanizmasıyla gönderilmesidir."

"2022 yılında sınır dışı etme başarımız yüzde 71'e ulaştı"

Başarılı çalışmalar neticesinde göç yönetiminde kayda değer sayılara ulaştıklarını ifade eden Ünlü, "2015 yılında bin 740 olan geri gönderme merkezi kapasitemiz, bugün itibarıyla 30 geri gönderme merkezine ve 20 bin 540 kapasiteye ulaşmıştır. Bu sayı 27 Avrupa Birliği ülkesinin toplam geri gönderme merkezi kapasitesinden fazladır. Göçe kaynaklık eden ağırlıklı 15 ülkeyle 'Geri Kabul Anlaşmaları' imzaladık. Tüm bu çalışmalar neticesinde 2016'da yüzde 9-10 civarında olan geri gönderme başarı oranı 2022 yılında sınır dışı etmeyi başardığımız 124 bin 411 düzensiz göçmenle yüzde 71'e ulaşmıştır" diye konuştu.

"Bu yıl 8 bin 571 düzensiz göçmenin sınır dışını gerçekleştirmiş durumdayız"

Ocak ayında 8 binden fazla kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini aktaran Ünlü, "Sadece 2022 yılında Afganistan'a 235, Pakistan'a da 2 charter uçuşu gerçekleştirildi. Toplam 237 uçuşla 45 bin kaçak göçmeni ülkemizden sınır dışı ettik. Yürütülen bu kararlı mücadele sonrasında 2022 yılında ülkemiz sınırlarına yönelen, kaçak giriş için gelen düzensiz göçmen sayısında bir önceki yıla göre yüzde 38'lik bir azalma yaşanmıştır. Bu mücadeleye bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edilecektir. Bu yıl da toplam 8 bin 571 düzensiz göçmenin sınır dışını gerçekleştirmiş durumdayız. Üstelik bu sayıya bugün gönderdiğimiz bu 139 göçmen dahil değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'ya Batı Balkanlar rotasından yaklaşık 150 bin kaçak giriş var"

Düzensiz göçün sadece Türkiye'ye yönelmediğine dikkat çeken Ünlü, "Örneğin, Avrupa Birliğine Frontex'in kendi verilerine göre söylüyorum, 2022 yılında sadece Batı Balkanlar rotasından yaklaşık 150 bin kaçak giriş vardır. 2021 rakamlarını paylaşayım, 700 binin üzerinde AB genelinde yakalanan kaçak göçmenin yaklaşık 80 binini geri göndermişler, bu da yaklaşık yüzde 10-11'lik bir başarı oranına tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

Son 6 yılda 450 binden fazla düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen başarılı çalışmalar çerçevesinde 2016 yılından bu yana toplam 458 bin 521 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği aktarıldı. Ülkesine dönen gönüllü Suriyeli sayısının ise 542 bin 432 olduğu belirtildi. Halihazırda geri gönderme merkezlerinde 19 bin 502 düzensiz göçmenin idari gözetim altında olduğu, terke davet çerçevesinde işlemleri süren 371 yabancıyla birlikte toplamda 19 bin 873 yabancının sınır dışı işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Ayrıca, yılbaşından bu yana yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısının da 7 bin 599 olduğu aktarıldı. - ANKARA