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Türkiye'ye Uyuşturucu Sokmaya Çalışan İki Bulgaristan Vatandaşı Tutuklandı

Türkiye'ye Uyuşturucu Sokmaya Çalışan İki Bulgaristan Vatandaşı Tutuklandı
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan tahkikat sonucu 1,5 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde bulunan iki Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Türkiye'ye 1,5 milyon dolar değerinde uyuşturucu sokmak isteyen 2 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kaptan Andrevo Sınır Kapısı'nda, arkadaşı G.G. ile Bulgaristan'dan Türkiye'ye seyahat eden N.V. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobile detaylı inceleme yapıldı. Yapılan kontrolde motor bölmesinde 5'erli paketler halinde toplam 5 kilo 830 gram kokain, bagaj bölmesinde ise yedek lastiği içerisine gizlenen 18 kilo 410 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin değerinin 1,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 50 yaşındaki G.D. ve 77 yaşındaki N.V. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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