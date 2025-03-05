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Türkiye'ye Uyuşturucu Kaçakçılığı: 23 Kilo Kokain ve 27 Kilo Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Türkiye'ye Uyuşturucu Kaçakçılığı: 23 Kilo Kokain ve 27 Kilo Sentetik Uyuşturucu Yakalandı
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde, bir kamyonetin gizli bölmelerine yerleştirilmiş toplam 23 kilo 900 gram kokain ve 27 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 39 yaşındaki Türk asıllı Alman vatandaşı A.D. gözaltına alındı.

Kamyonetin özel bölmesine gizlenerek Avrupa üzerinden Türkiye'ye getirilmek istenen 23 kilo 900 gram kokain ve 27 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu sınır kapısında yakalandı.

Edirne Kapıkule'nin diğer tarafındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu olacağı ihbarı üzerine harekete geçen gümrük ve sınır polisi, kamyonetin zemininde farklılık hissetti. Batı Avrupa'dan Türkiye'ye taşındığını beyan eden Türkiye doğumlu 39 yaşındaki Almanya vatandaşı A.D'nin aracı, Hudut Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine gümrükte detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.

Aracın zemininde özel bölmeler yapmış

Kamyonetin X-ray cihazıyla taranması sonucu aracın ön tarafındaki zeminde alışılmadık yoğunluklar tespit edildi. Gümrük memurları daha sonra yaptıkları fiziki incelemede, altında özel olarak yapılmış gizli bölmelerin bulunduğu beş adet metal kapak tespit etti. Saklandıkları yerlerden 47 paket çıkarıldı, bunlardan 26'sının içinde kahverengi macun kıvamında bir madde, diğer 21 paketin içinde ise beyaz toz halinde bir madde bulundu.

Kamyonetin özel bölgesine gizlenerek getirilen paketlerin içerisinde tespit edilen yaklaşık 77 milyon lirada değerindeki 23 kilo 900 gram kokain ve 27 kilo 240 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu. Haskovo Bölge Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı, Türkiye doğumlu Alman vatandaşı 39 yaşındaki A.D. hakkında "tutukluluk tedbiri" uygulanması talebinde bulunmak üzere mahkemeye sevk etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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