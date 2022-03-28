Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar Türkiye'den sonra Romanya'da da görüldü.
Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar Türkiye'den sonra Romanya'da da görüldü.
Ukrayna'nın Rus gemilerine karşı Karadeniz'e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye'de görülen mayınlar bu kez Romanya'da ortaya çıktı. Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu. - BÜKREŞ