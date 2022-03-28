Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi - Haberler

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Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar Türkiye'den sonra Romanya'da da görüldü.

Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar Türkiye'den sonra Romanya'da da görüldü.

Ukrayna'nın Rus gemilerine karşı Karadeniz'e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye'de görülen mayınlar bu kez Romanya'da ortaya çıktı. Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu. - BÜKREŞ

Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz, Ukrayna, Türkiye, Romanya, 3. Sayfa, Haberler

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