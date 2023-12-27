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TİP Milletvekili Can Atalay'ın dosyası Yargıtay'a gönderildi

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın dosyası, AYM'nin 2. kez 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından dosyanın gönderildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Yargıtay'a gönderildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın dosyası, AYM'nin 2. kez 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından dosyanın gönderildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Yargıtay'a gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şerafettin Can Atalay Milletvekili İstanbul Yargı İstanbul Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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