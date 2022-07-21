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Hakkari haberi... Hakkari'de 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Hakkari haberi... Hakkari'de 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari haberi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran sınır hattında düzenlenen operasyonda 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran sınır hattında düzenlenen operasyonda 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı görevlileri ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birliklerince, dün ilçeye bağlı Esendere beldesindeki İran sınırında düzenlenen operasyonda 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - 3. Sayfa

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