Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

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Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri ile müşterek olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde, 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari, Türkiye, Eroin, İran, 3. Sayfa, Haberler

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