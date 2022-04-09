Türkiye genelinde 'yasadışı bahis' denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, "yasadışı bahis, kumar ve tombala" suçlarına yönelik ülke genelinde yaklaşık 34 bin personelin katılımıyla denetim yapıldı. Yapılan denetimlere 10 bin 126 ekip ve 33 bin 994 personel katıldı.

Yurt genelinde yapılan yasadışı bahis, kumar, tombala suçlarına yönelik denetimlerinde, 19 bin 333 işyerinde 60 oynatan şahıs hakkında adli işlem uygulanırken, 656 kişiye para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 72 kişi gözaltına alındı, 702 aranan şahıs yakalandı ve 120 kişi hakkında da adli işlem uygulandığı öğrenildi. 131 umuma açık işyeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı.

Denetimlerde yapılan aramalarda, 8 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26 bin 935 TL, 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 96 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 14 adet oyun makinesi, 13 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 50 adet kaçak sigara, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 2 adet horoz ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi. - ANKARA