Türkiye genelinde 'Narkoçelik-13' operasyonunda Aydın'da 89 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında Aydın'da 89 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 bin 289 ekip halinde 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde 'Narkoçelik-13' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 194 şüpheli yakalandı.

Aydın'da 89 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonların Aydın ayağında ise Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 2 kilogram metamfetamin ile muhtelif miktarda kubar esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 89 sokak satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN