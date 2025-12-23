Haberler

Ev sahibi olma hayali kabusa döndü: 23 milyon TL'lik dolandırıcılık

Güncelleme:
Osmaniye merkezli düzenlenen 'İlk evim' kod adlı operasyon kapsamında, yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde eden suç örgütüne 10 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. 19 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik, 23.12.2025 tarihinde Osmaniye merkezli 10 ilde eş zamanlı "İlk evim" kod adlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık faaliyetlerinin organize şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda operasyonel süreç başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin TOKİ'nin resmi internet sitesini birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. Sahte siteler aracılığıyla; konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kura önceliği gibi vaatlerde bulunularak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep edildiği tespit edildi.

Osmaniye merkezli olarak Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


