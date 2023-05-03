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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Cüneyd Uslu'ya iki farklı...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Cüneyd Uslu'ya iki farklı...

3. Sayfa Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Cüneyd Uslu'ya iki farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık Oğuzhan Güneysu'nun beraatına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanık Cüneyd Uslu'ya iki farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık Oğuzhan Güneysu'nun beraatına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Futbol Federasyonu Riva 3. Sayfa Haberler

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