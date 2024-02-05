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Türkiye'den İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Türkiye'den İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıkları iddia edilen ve savcılıktaki işlemleri biten 7 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; adres tespiti, uçuş bilgileri gibi hassas verileri maddi menfaat karşılığında MOSSAD'a bilgi olarak aktardıkları iddia edilen 9 şüpheli belirlenmiş, 7 şüpheli yakalanmıştı. Tespit edilen şüphelilerden 2'sinin daha önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevinde olduğu, 7'sinin ise daha önce hakkında işlem yapılmadığı öğrenilmişti.

7 şüpheliye tutuklama talebi

Konuya ilişkin emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 2'si ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye İsrail Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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