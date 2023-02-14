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Türkiye'den ayrılan Yunan arama-kurtarma ekipleri Atina'da ilgiyle karşılandı

3. Sayfa Haberleri

Türkiye'den ayrılan Yunan arama-kurtarma ekipleri Atina'da ilgiyle karşılandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye giden Yunan arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından döndüğü ülkelerinde ilgiyle karşılandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye giden Yunan arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından döndüğü ülkelerinde ilgiyle karşılandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım için gelen Yunan arama-kurtarma ekipleri Yunanistan'a döndü. Adana'dan ayrılan Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) ekibi, Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Thanos Plevris ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianidis tarafından karşılandı. Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 7 Şubat'ta Türkiye'ye gelen ekip İtfaiye ve Ulusal Acil Bakım Merkezi (EKAB) çalışanları tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı. EMAK'a bağlı 2 ekip sivil uçakla bölgeden Atina'ya ulaşırken araçlar ve teçhizatlar ise askeri bir uçakla Yunanistan'a taşındı.

Türkiye'ye gelen Yunanistan Ulusal Acil Bakım Merkezi'nden (EKAB) 36 kişilik iki ekipten oluşuyordu. - ATİNA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Türkiye 3. Sayfa Haberler

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