Türkiye'deki depremde 3 İranlı ampute milli futbolcu hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muhammed Şarvin, Türkiye'de meydana gelen depremde 3 İranlı ampute milli futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muhammed Şarvin, Türkiye'de meydana gelen depremde 3 İranlı ampute milli futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye'de meydana gelen deprem felaketine Malatya'da yakalanan 3 İranlı ampute milli futbolcu hayatını kaybetti. İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muhammed Şarvin yaptığı açıklamada, Malatya'da kaldıkları otelde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında İran Milli Ampute Takımı'nda oynayan Mehdi Seyyidavi, Muhammed Rıza Mirahmedi ve Hamid Mesudi'nin cansız bedenlerine ulaşıldığını aktardı. İran Milli Ampute Federasyonu Başkanı Cafer Askeri ise yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün Türkiye'den acı haber aldık. Malatya'da oyuncuların kaldıkları otelde yürütülen çalışmalarda her üç oyuncumuzun cansız bedenlerine ulaşıldığı haberi geldi. Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - TAHRAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkiye İran 3. Sayfa Haberler

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