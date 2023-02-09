Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'deki depremde 3 İranlı ampute milli futbolcu hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Türkiye'deki depremde 3 İranlı ampute milli futbolcu hayatını kaybetti

İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muhammed Şarvin, Türkiye'de meydana gelen depremde 3 İranlı ampute milli futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muhammed Şarvin, Türkiye'de meydana gelen depremde 3 İranlı ampute milli futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketine Malatya'da yakalanan 3 İranlı ampute milli futbolcu hayatını kaybetti. İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muhammed Şarvin yaptığı açıklamada, Malatya'da kaldıkları otelde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında İran Milli Ampute Takımı'nda oynayan Mehdi Seyyidavi, Muhammed Rıza Mirahmedi ve Hamid Mesudi'nin cansız bedenlerine ulaşıldığını aktardı.

İran Milli Ampute Federasyonu Başkanı Cafer Askeri ise yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün Türkiye'den acı haber aldık. Malatya'da oyuncuların kaldıkları otelde yürütülen çalışmalarda her üç oyuncumuzun cansız bedenlerine ulaşıldığı haberi geldi. Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye İran 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title