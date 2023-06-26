Türkiye'de yakalanan kartelin kritik halkasına ilişkin çarpıcı detaylar İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı Güney Amerika ve Avrupa rotasındaki uyuşturucu trafiğini yöneten kilit isimler arasında yer alan ve İnterpol tarafından uluslararası...

Türkiye'de yakalanan kartelin kritik halkasına ilişkin çarpıcı detaylar

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı

İSTANBUL - Güney Amerika ve Avrupa rotasındaki uyuşturucu trafiğini yöneten kilit isimler arasında yer alan ve İnterpol tarafından uluslararası düzeyde Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu Joseph Johannes Lijdekkers'in 2 yıl önce Türkiye ile bağlantıları tespit edilmiş, İstanbul Narkotik Polisi tarafından elde edilen bilgiler ışığında çok yönlü çalışma başlatmıştı.

Söz konusu bilgi ve belgeler doğrultusunda yürütülen soruşturma derinleştirilmiş, Mali Suçları Araştırma Kurumu ve Narkotik Daire Başkanlığı da çalışmalarda yer almıştı. Yapılan araştırmalarda, uluslararası uyuşturucu kartelinin Türkiye ayağındaki bağlantılarının ise çete elebaşı Naci Y. üzerinden yürütüldüğü anlaşılmıştı.

MASK, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince ortak yürütülen çalışmalar, 13 Haziran'da operasyona dönüştürüldü. O tarihlerdeki baskında 25 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda aralarında 50 milyon liralık 2 saatin de bulunduğu yaklaşık 100 milyon liralık, para ve altın ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar liralık taşınmaz, otomobil ve banka hesaplarına da el konulduğu aktarıldı.

Söz konusu kartele yönelik çalışmalarına devam eden İstanbul Narkotik Polisi, suç ağının merkezindeki isimlerden sayılan İsaac Bignan'ın Türkiye'de olduğunu saptadı. Lijdekkers'in yardımcısı ve ortağı olduğu iddia edilen İsaac Bingan'ın peşine düşen güvenlik güçleri, uluslararası kartelin Bingan'ı Türkiye'nin dışına kaçırmak için hazırlık yaptığını deşifre etti.

Özel olarak hazırlanan gizli bölmeli yatla kaçacaklardı

Güvenlik kurumlarının elindeki bilgi ve belgelere göre suç ağının silahlı kanadını yöneten ve İnterpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı Jurean Anthony Finix'in bu maksatla Türkiye'ye geldiği ve İstanbul'a yerleştiği kaydedildi. Buna göre Finix Leijdekkers'in Türkiye'deki faaliyetlerine yön verdiği iddia edilen Naci Y.'nin adamlarıyla iletişime geçti. Kartelin en kritik halkasını oluşturan İsaac Bingan ve eşi Vargeli Tiffany W.'nin yurt dışına çıkarılması için sahte pasaportlar ve gizli bölmesi bulunan konforlu yat hazırlandı.

Kağıthane'de saklandığı yere baskın

Kartelin yerli ve yabancı işbirlikçileri kaçış planları yaparken, İstanbul Narkotik Polisi, Jurean Anthony Finix'in İstanbul'daki izini sürdü. Şüphelinin peşine düşen polis, Finix'in Kağıthane'de bir adreste kaldığını saptadı. Belçikalı Jurean Anthony Finix, Şakir K. ile Fatih T.'yi düzenlenen baskınla kıskıvrak yakaladı. Operasyon düzenlenen adreslerde 11 silah, 600 mermi ele geçirildi. Ayrıca örgütün ikinci adamı İsaac Bingan ve karısı için hazırlanan çok sayıda illegal pasaport ve uyuşturucu bulundu.

Muğla polisiye temasa geçildi, Isparta'da yakalandı

İstanbul Polisinin baskında ele geçirdiği dijital verilerden, uyuşturucu kartelinin ikinci adamı olan Isaac Bingan'ın karısıyla Muğla'da olduğu ve kaçış için fırsat kolladığı anlaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Muğla polisiyle temada geçerek şüphelilerin barınabileceği adreslere yönlendirildi. Yapılan araştırmada, zanlıların Isparta'da olduğu anlaşıldı. Isparta Narkotik birimlerine haber verildi. Polisin yaptığı çalışma ile Isaac Bignan ile Ömer K. ve Murat P. 25 Haziran'da düzenlenen zincirleme operasyonlarla yakalandı.

Türkiye'de yardım ve yataklık edenler yakalandı. Polis, soruşturmada şüphelilere yardım eden 3 kişi daha tespit edildi. Faillerin Muğla'dan Konya'ya gittiği belirlendi. Şüpheli Ali Ç., Talha A. ve Kenan T. de Konya'da düzenlenen baskınla yakalandı.

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı da açıklama yapmış, şu ifadelere yer verilmişti:

"-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Haziran 2023 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından icra edilen operasyon kapsamında, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla illerinde Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından İnterpol Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalanmıştır.

Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 adet taşınmaz, 99.9 kg altın, 2 adet motorlu araç, 5 milyon 785 bin euro, 1 milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725.bin lira ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, nakit olarak yaklaşık 1.1 milyar TL tutarındaki mal varlığı değerine el konulmuştur.

23 Haziran 2023 tarihinde, firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik devam eden çalışmalarda, İstanbul'da 10 kişiye ait 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda aralarında İnterpol Kırmızı Bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix'in bulunduğu 3 kişi yakalanmıştır. Operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.

25 Haziran 2023 tarihinde devam eden çalışmalarda ise Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda Leijdekkers'in sağ kolu olan ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranma kaydı olan İsaac Bignan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kripto telefon ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda paraya el konulmuştur. Aynı gün dosya kapsamındaki şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişi Konya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanmıştır.

Operasyon neticesinde 2'si Kırmızı Bültenle aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapılmıştır."