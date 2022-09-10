Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığının DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticileri arasında yer alan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu. DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi Emniyetteki işlemleri tamamlanan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ'lı terörist, kontrollerin ardından adliyeye götürüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Recep Tayyip Erdoğan Türkiye 3. Sayfa Haberler

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