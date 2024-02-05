Türkiye'de İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

Türkiye'de İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; adres tespiti, uçuş bilgileri gibi hassas verileri maddi menfaat karşılığında MOSSAD'a bilgi olarak aktardıkları iddia edilen 9 şüpheli belirlenmiş, 7 şüpheli yakalanmıştı. Tespit edilen şüphelilerden 2'sinin daha önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevinde olduğu, 7'sinin ise daha önce hakkında işlem yapılmadığı öğrenilmişti.

7 şüpheli tutuklandı

Konuya ilişkin emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheliye ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulandı. - İSTANBUL