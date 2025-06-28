Türkiye'de 150 Yangın Meydana Geldi: Hızla Kontrol Altına Alınıyor

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27-28 Haziran 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde 150 yangın çıktı, bunlardan 142'si kontrol altına alındı. Devam eden yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde, 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 142'si hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde, 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 142'si hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Müdahalesine devam edilen yangınlar; Sakarya / Bilecik, Manisa / Akhisar, Balıkesir / Havran, Balıkesir / Kepsut, Kahramanmaraş / Pazarcık, Bolu / Göynük, Gaziantep / Nurdağı, Bilecik / Osmaneli" denildi.

Gelişmelerin takip edildiği ve koordinasyonun Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlandığı belirtilen açıklamada, "Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam, 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6.000'e yakın arazöz ve ilk müdahale aracı, 4.796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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