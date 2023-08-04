Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını

Edirne'de Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan Edirne'nin Suakacağı köyünde sınır hattındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin hem Türkiye hem Bulgaristan sınırında yükseldiği yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. - EDİRNE