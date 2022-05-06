Türkeli'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkeli'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Türkeli'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, devriye esnasında yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, devriye esnasında yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Oymakaya köyünde icra edilen devriye faaliyetinde sürücülüğünü M.E.L. isimli şahsın yaptığı 34 plakalı otomobilde yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler, söz konusu tabanca ve fişekleri muhafaza altına alarak, olayla ilgili savcıya bilgi verilerek adli işlem başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Hisarcık, Türkeli, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title