Türkeli'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, devriye esnasında yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Oymakaya köyünde icra edilen devriye faaliyetinde sürücülüğünü M.E.L. isimli şahsın yaptığı 34 plakalı otomobilde yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler, söz konusu tabanca ve fişekleri muhafaza altına alarak, olayla ilgili savcıya bilgi verilerek adli işlem başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa