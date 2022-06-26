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Türkeli'de hortum paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Türkeli'de hortum paniği

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından denizde hortum oluştu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından denizde hortum oluştu.

Kirtozaltı açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi. Sahil kıyısına kadar ilerleyen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkeli Sinop su 3. Sayfa Haberler

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