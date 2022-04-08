Türkeli'de dereye düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı - Haberler

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Türkeli'de dereye düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Türkeli'de dereye düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde dereye düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde dereye düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gündoğdu köyünden gelen ihbar üzerine harekete geçen Türkeli Belediyesi İtfaiyesi, yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu bulunduğu yerde mahsur kalan büyükbaş hayvan için kurtarma operasyonu düzenledi.

Yağışın da hakim olduğu bölgede güçlükle mahsur kaldığı yere ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu hayvanı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

Büyükbaş hayvan sahibi, ekiplere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - SİNOP

Türkeli'de dereye düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gündoğdu, Türkeli, İtfaiye, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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