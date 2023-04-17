Türkeli'de 4 büyükbaş hayvan kayboldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir vatandaşa ait 4 büyükbaş hayvan kayboldu.

İlçeye bağlı Alagöz köyü Bilgili Mahallesi'nde yaşayan Sinan Erdoğan isimli vatandaş, merada bulunan 4 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark etti.

Kaybolan hayvanlarının nerede olduğunu bulmak için çevrede araştırma yapan ve komşularıyla da iletişim geçen Erdoğan, hayvanlarına ait herhangi bir ize rastlamadı. Erdoğan, bir haftadır kayıp olan 4 büyükbaş hayvanın bulunması için kurumlara başvurarak yardım istedi.

Jandarma ekipleri, kaybolan hayvanların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. - SİNOP