Türkeli'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop'un Türkeli ilçesi Işıklı köyü Dırbat mevkisinde Uğur B. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Y.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Uğur B., Süleyman Y. ve Abdulkerim D. hafif şekilde yaralandı. - SİNOP