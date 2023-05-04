Türkeli'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinop'un Türkeli ilçesi Işıklı köyü Dırbat mevkisinde Uğur B. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Y.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Uğur B., Süleyman Y. ve Abdulkerim D. hafif şekilde yaralandı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa