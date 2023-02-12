Türk ve Meksikalı ekipler, Hatay'da 160 saat sonra 2 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı 3. Sayfa Haberleri Meksikalı ve Türk arama-kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla Hatay'da 160. saatte 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Meksikalı ve Türk arama-kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla Hatay'da 160. saatte 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Meksika'dan gelen arama-kurtarma ekibine ait köpek, Hatay'da Fatih Caddesi üzerinde bulunan Özkan Apartmanı'nda koku aldı. Köpeğin verdiği uyarı sonrası Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile Meksikalı ekibin enkazda başlattığı ortak çalışma ile 62 yaşındaki Samet Genco ve 60 yaşındaki Seval Genco 160 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkaz başında bulunan Genco çiftinin oğlu ise anne ve babasının enkazdan çıkarılmasını bekledi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sonora Hatay 3. Sayfa Haberler

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