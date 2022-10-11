Türk polisinin bayrak sevdası, koşarak yerden aldı 3. Sayfa Haberleri Türk polisinin bayrak sevdası, koşarak yerden aldı Yere düşen bayrak için trafiği durdurdu Kocaeli'de, yol üzerinde Türk bayrağının bulunduğu ihbarını alan polis ekiplerinin trafiği durdururarak bayrağı yerden alması görenler tarafından beğeni topladı. Türk polisinin bayrak sevdası, koşarak yerden aldı Yere düşen bayrak için trafiği durdurdu KOCAELİ - Kocaeli'de, yol üzerinde Türk bayrağının bulunduğu ihbarını alan polis ekiplerinin trafiği durdururarak bayrağı yerden alması görenler tarafından beğeni topladı. Edinilen bilgiye göre, İzmit'in Başiskele ilçesi Seymen yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüler Türk bayrağının yerde bulunduğunu farkederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak Türk bayrağını düştüğü yerden aldı. Polislerin duyarlı davranışını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hakkettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Başiskele-İzmit yolu üzerinde yere düşmüş bayrak olduğunu haber alan ekibimiz yolu kontrollü şekilde durdurarak gereğini yapmıştır" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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