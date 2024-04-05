Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında yapacakları etkinlikler hakkında Vali Ünlü'ye bilgi vererek polislik mesleğini icra eden her teşkilat mensubunun ülkemizin huzur ve güveni için gece gündüz demeden görev yaptığını, gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Vali Ünlü, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan, geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıldönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Emniyet Teşkilatı'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da topluma güven veren hizmetlerini devam ettireceğine inandığını belirten Vali Ünlü, emniyet teşkilatının gelişen teknolojiyi yakından takip ederek kendilerini sürekli olarak geliştirdiğini, bilgi ve beceriyle görevlerini en iyi şekilde ifa ettiklerini söyledi. - MANİSA