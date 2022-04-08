Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü

BİTLİS (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 177. yıldönümü nedeniyle Bitlis Emniyet Müdürlüğü şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği düzenledi.

10 Nisan Polis Haftası münasebeti ile hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen Bitlis Emniyet Müdürlüğü, iftar yemeğinde şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Bitlis Polisevi'ndeki iftar programında İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenledikleri iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti.

İftar programına katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, emniyet teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutladı. Ramazanda birçok yerde iftar yaptıklarını belirten Vali Çağatay, "Birçok eve misafir oluyoruz. Kalabalıklar ve muhtelif kitlelerle birlikte oluyoruz ama en güzel iftarlarımızı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle yapıyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık diliyoruz Allah onlara uzun ömür versin, şehit yakınlarımıza sabırlar diliyorum. Tabi teşkilat 177. yıllık bir teşkilat. Belki de en eski teşkilat. Bitlis'te de 3,5 yıldır görev yapıyorum. Terörle mücadele var. İnsanların huzurunu temin etmek için her alanda varlar. Meşakkatli bir meslek. Allah onlara da mesleklerini icra ederken kolaylıklar versin. Sizleri de bir araya getirdiği için emniyet müdürümüze ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS