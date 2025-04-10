Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara'da eğitime kar molası
Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

"Minguzzi" olayında çarpıcı operasyon! 5 kişi yakalandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yılı Elazığ'da Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve ekibi, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Ayrıca, şehirde kortej geçişi yapıldı.

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı kutlandı

ELAZIĞ - Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli programlar ile kutlandı. İlk olarak İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, yardımcıları ve personelin katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Ardından Karayel ve beraberindekiler Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki personel tarafından yazılan kitaplar da Vali Hatipoğlu'na taktim edildi.

Son olarak İl Emniyet Müdürlüğüne ait ekipler tarafından şehrin işlek caddelerinde kortej geçişi gerçekleştirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.