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Türk pilotlar "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı için Azerbaycan'da

3. Sayfa Haberleri

Türk pilotlar 'TurAz Kartalı 2022' tatbikatı için Azerbaycan'da

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotlar ve teknik personelden oluşan ilk kafile, "TurAz Kartalı 2022" tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotlar ve teknik personelden oluşan ilk kafile, "TurAz Kartalı 2022" tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak taktik uçuş tatbikatı "TurAz Kartalı-2022"ye katılacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçuş ve teknik personelden oluşan ilk kafilenin Azerbaycan'a geldiğini duyurdu. Açıklamada, tatbikata hazırlanmak amacıyla personelin yerleştirilmesi, tatbikatın planlanması ve diğer konularla ilgili çalışmaların yapıldığı ifade edildi. TurAz Kartalı-2022 tatbikatı 5 Eylül'de başlayacak.

(Kamil Nadirli - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Hava Kuvvetleri Azerbaycan Türkiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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