Türk ordusunun seçkin birliği SAT komandolarının zorlu eğitimleri devam ediyor Türk ordusunun seçkin birliği SAT komandolarının zorlu eğitimleri devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz komandolarının, "Başarmadan dönmek yok" parolası ile yola çıktığı zorlu eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türk ordusunun seçkin birliği SAT komandolarının zorlu eğitimleri devam ediyor ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz komandolarının, "Başarmadan dönmek yok" parolası ile yola çıktığı zorlu eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAT komandolarının deniz fiziki kondisyon, yüzme ve dalış eğitimi görüntülerini paylaştı. Türk ordusunun seçkin birimi olan SAT komandolarının nefes kesen eğitim görüntülerini şu mesajla yayınladı: "Seçkin, güçlü, korkusuz. 'Başarmadan dönmek yok' parolası ile verilecek her türlü göreve hazır olan seçkin birliğimiz SAT Komandolarının deniz fiziki kondisyon, yüzme ve dalış eğitimlerinden görüntüler. İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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