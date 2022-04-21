Türk karasularına itilen 37 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 37 göçmen Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botları Ege Denizi ortasında terk edilen göçmenleri kurtardı. Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 37 göçmene; yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa