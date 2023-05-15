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Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-8 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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