TÜRK-İŞ, 81 İl'de İş Yeri Terk Etmeme Eylemi Gerçekleştirdi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Kamu Toplu İş Çerçeve Protokolü (KÇP) sürecinde anlaşmaya varılamamasının ardından 81 ilde iş yeri terk etmeme eylemi yaptı.

TÜRK-İŞ, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından yapılan teklifi düşük buldukları gerekçesiyle Türkiye genelinde iş yeri terk etmeme eylemi yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nde işçilere destek vermek amacıyla Ankara'da eyleme katıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, "Bugün bu saatte Türkiye'nin 81 ilinde TÜRK-İŞ'e bağlı kamu işçileri sizin bu yaptığınız işi terk etmeme eylemini Türkiye'nin her yerinde yapıyorlar" dedi.

Atalay, "Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanına bu konuyu gidip anlattım. Sayın Cumhurbaşkanımız bir komisyon kurdu Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sivas Milletvekili Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Çalışma Bakanı şimdi bir komisyon kurdular ama o komisyon maliyeye gittiği zaman, iş veren sendikasına gittiği zaman öyle bir rakam çıkartıyorlar ki ne benim bildiğim, ne sizin bildiğiniz, görmediğimiz, bilmediğimiz. Hesap ediyorsun 3 kuruş tutuyor onlar çıkartıyor 23 kuruş. 30 sene sonra benim alacağım tazminatla bu sözleşmenin ne alakası var" diye konuştu.

15 Temmuz'da işçilerle beraber sokakta olduklarını hatırlatan Atalay, "Yarın 15 Temmuz, değerli arkadaşlar biz işçiler o akşam bazıları diyor ki bu işgal girişimi. O gece saat 12.17'de 50 bin kişiye gar meydanında bunun işgal girişimi olduğunu hepinizin telefonunda var ben anlattım. Sabaha bırakmadım. Bu bir işgal girişimiydi. O gün de sokaktaydık, bugün de sokakta. Bu ülkenin bu işçiye ihtiyacı var. Bu işçinin de bu ülkeye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Eylemin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde eylem yapan işçilerle bir araya geldi. - ANKARA