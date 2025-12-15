Haberler

MSB: "Karadeniz'de bir insansız hava aracı F-16'larımız tarafından düşürüldü"

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının Türk F-16'ları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Olay, hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının Türk F-16'ları tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına meskün mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
