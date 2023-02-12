Türk, Ermeni ve ABD'li ekip 2 kadını enkazdan sağ çıkardı 3. Sayfa Haberleri Türk, Ermeni ve ABD'li arama-kurtarma ekipleri, Adıyaman'da enkaz altında kalan 2 genç kadını sağ olarak kurtardı. Türk, Ermeni ve ABD'li arama-kurtarma ekipleri, Adıyaman'da enkaz altında kalan 2 genç kadını sağ olarak kurtardı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. Ermenistan ve ABD'den gelen ekipler, Türk arama-kurtarma ekipleri ile birlikte Adıyaman'da enkaz altında kalan 2 genç kadını sağ olarak kurtardı. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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