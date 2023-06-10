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Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisindeki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçleri tarafından yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisindeki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçleri tarafından yakalandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayraklı Galata Seaways gemisindeki kaçak yolcular İtalya güvenlik...

Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisindeki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayraklı Galata Seaways gemisindeki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gemiden indirildiği ve idari işlemlerin tamamlanmasının tamamlanmasının ardından geminin normal seferine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizcilik İtalya 3. Sayfa Haberler

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