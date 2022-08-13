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Türk bayrağının üzerine basarak video çeken kişi Bağcılar'da yakalandı

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Türk bayrağının üzerine basarak video çeken kişi Bağcılar'da yakalandı

Bağcılar'da Türk bayrağının üzerine ayakları ile basarak çektiği videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu gözaltına alındı.

Bağcılar'da Türk bayrağının üzerine ayakları ile basarak çektiği videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu gözaltına alındı. Şüpheli 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da Türk bayrağı üzerine ayakları ile basarak çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan şahıs polis ekiplerinin yaptığı denetim sonucu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Ekipleri yaptıkları çalışmada İ.A.B.'ı gözaltına aldı. 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama' suçundan gözaltına alınan İ.A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağcılar 3. Sayfa Haberler

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