Türk Bayrağını Çaldığı İddia Edilen Kişi Serbest Bırakıldı

Türk bayrağını çaldığı öne sürülen kişi serbest kaldı

Adana'da kayınbiraderinden aldığı otomobil ile gezdiği sırada Türk bayrağını kopartıp çaldığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

Yakalanan şüpheli: "Benim çalmadığım bariz belli, sadece aracı kullanıyordum"

ADANA - Adana'da kayınbiraderinden ödünç aldığı otomobil ile gezerken işyerindeki asılı Türk bayrağını koparttığı öne sürülen kişi yakalandı. Şüpheli şahıs," Ben çalmadım, benim çalmadığım bariz belli, ben aracı kullanıyordum" diyerek kendisini savunup serbest kaldı.

Olay, 18 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Oto yıkamacı Yusuf Ayık sabah iş yerine geldiğinde dükkanında asılı olan Türk Bayrağının yerinde olmadığını ve ipinin sallandığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen Ayık, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahsın geldiğini, Türk Bayrağını koparıp aracına aldığını ve gittiğini fark etti. Bunun üzerine Yusuf Ayık, durumu polise bildirdi. Ekipler olay yerine gelerek güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"Polis 50 saatlik görüntü izleyip şüpheliyi yakaladı"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türk Bayrağını kopartan şahsı yakalamak için bölgede bulunan 18 ayrı güvenlik kamerasında 50 saate yakın görüntü izledi. Ekipler izledikleri görüntülerin sonrasında şüphelinin Cumali S. olduğunu tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi görüntülerini de izleyen araştırma polisleri, şahsın olayda kullandığı beyaz otomobil ile Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesine girdiği belirledi. Bunun üzerine sokağa giren ekipleri şahsın kıskıvrak yakaladı. Cumali S.'nin kullandığı aracın ise kayınbiraderine ait olduğu o gece ondan ödünç aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli, "Ben çalmadım, adliye çıkışına gelin gerekli açıklamayı yaparım. Benim çalmadığım bariz belli. Ben sadece aracı kullanıyordum" sözleriyle kendisini savundu. Hakim karşısına çıkan Cumali S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.